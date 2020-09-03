陸股三大指數開低走低，截至3日收盤，滬指收報3,384點，跌0.59％；深成指收報13,772點，跌0.83％；創業板收報2,746點，跌0.90％。

從盤面上看，白酒、煤炭、生物疫苗類股漲幅居前；種植業、轉基因人造肉類股跌幅居前。

(工商 )

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