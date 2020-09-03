陸股開低走低 深成指收盤跌0.83 15:272020/09/03 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數開低走低，截至3日收盤，滬指收報3,384點，跌0.59％；深成指收報13,772點，跌0.83％；創業板收報2,746點，跌0.90％。 從盤面上看，白酒、煤炭、生物疫苗類股漲幅居前；種植業、轉基因人造肉類股跌幅居前。 (工商 ) #陸股 #滬指 #深成指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海外ETF 陸股、美債最亮眼 04:102020/09/01 投資理財 大中華、全球股基金 今年大贏家 04:102020/09/01 投資理財 滬指半日微升1點 深成指升30點 13:072020/09/01 財經 周一美股漲跌不一 蘋果、特斯拉帶動那指漲 06:112020/09/01 財經 權王台積電反彈 台股早盤開高 09:132020/09/01 財經 公股銀海外設點 中場休息 04:102020/09/01 金融．稅務 《期貨》三大期指皆墨 9月台指期開低23點 09:092020/09/01 財經 《國際金融》歐股下跌 8月收漲約2.9％ 11:082020/09/01 財經 中石油 慘淪A股虧損王 04:102020/09/01 全球財經 金九銀十消費旺季 白酒股看漲 04:102020/09/01 產業財經 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 特斯拉市值蒸發1.4兆 空頭逮到機會 盤前股價再崩8％ - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 台積電不是最愛？外資大爆買 這檔狂掃11萬張 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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