實名制口罩竟出現大陸製口罩。（林奕華辦公室提供）

國民黨立院黨團書記長林奕華今指出，新北市淡水區幾家藥局昨陸續收到衛生福利部配送的實名制口罩，但卻發現竟然是中國大陸製的非醫療用口罩，整件事情也迅速在藥師公會群組傳開。林奕華昨晚接到藥師陳情，今早即去電食藥署要求立即查明並說明查證結果。

林奕華表示，不論事情真偽或是誤送，衛福部都必須嚴正看待整件事情的發展，並要查個水落石出。首先，到底現在全民實名制購買的口罩，是否都是口罩國家隊所生產？還是因為政府已開放口罩出口，現在所謂的口罩國家隊所生產的口罩量早已不敷國人實名制購買量，所以才出現混充對岸生產的口罩以滿足每日實名制所需數量？

林奕華質疑，政府是否能保證實名制口罩都是醫療用口罩？因為依照目前藥師提供的照片顯示，大陸安徽所生產的口罩清楚載明「非醫用」。但所有口罩外觀都與醫療用一樣，民眾根本難以分辨。目前市面上實名制口罩，是否有用「非醫用」口罩混充「醫用」口罩？

林奕華問，這批安徽製口罩進口日期與進口申報單位為何？為何會流入衛福部的口罩配送系統？根據國、內外研究顯示，此次新冠肺炎疫情，「醫用級」口罩是最佳防疫物資，所以政府才會在第一時間徵用口罩工廠，並採實名制販售，確保國人健康。但今天卻在實名制配送通路中，出現中國大陸製非口罩國家隊生產、非醫療用口罩混充，不顧國人健康，而且配送單位還是衛福部的配送系統。

林奕華要求，衛福部應立刻對外說明調查結果，此事若為真將嚴重打擊民眾對政府防疫的信心與政府防疫成果。

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(中時 )