本週中華職棒週末賽事再度上演富邦悍將、中信兄弟金控大戰，達人認為兩軍將延續上週對戰內容，拚面子也顧裡子，有機會再打出多場低比分纏鬥好球，因此極力推薦運彩玩家在週五開售的單場賽事中，大膽加碼「小分」必勝！

上週的金控大戰在富邦悍將新莊球場進行，三場比賽無巧不巧最終賽果全為一分決勝，富邦首戰5:4惜敗後，第二、三戰分別以3:4、4:5扳回顏面，也拿下系列賽對戰優勢，更重要的是維持緊追目前龍頭統一的勝場差距，大有揮別上半季低迷並試圖爭取總冠軍戰門票的氣勢。

熟悉中職的彩迷見到前述三場賽果，便會很敏感的反射出「連開小分」的概念！事實上近期兩隊洋投都很穩定，本週換到中信兄弟洲際主場的賽事很可能還會是同批輪值擔綱先發，時值九月外援名單最後底定確認前夕，眾洋投莫不為生計打拚，再怎樣也要拿出壓制力好好表現，因此懂玩的彩迷真的必買小分。

我們再從選手個人數據來佐證小分趨勢：中職目前投手自責分率排行榜前六傑全為洋將，第一、四名的德保拉(3.76)、米蘭達(4.37)正是中信一、二號輪值；佔居二、六的索沙(4.00)、羅力(4.76)當然是富邦雙王牌；以上週五德保拉正面遭遇羅力為例，當他們相互對戰時，帳面上加總的大小分值就低於中職平均盤口10.5左右，當然追小贏面大。

除了小分，參考上週對戰內容，一分差的比賽當然連帶容易有「單」的賽果產生，雖然賠率較低，但不失為拿來當作串關當天日職或隔天美職的標的，有興趣的彩迷也可參考。

(中時新聞網)