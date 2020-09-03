總統蔡英文宣布台灣明年元月將開放含瘦肉精美豬進口，並放寬美牛進口規範，引發軒然大波。國民黨立委鄭正鈐直言，行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中接連為美國豬背書，讓看不到精確風險評估的國人感到無比錯亂，甚至讓人疑惑難道蔡政府是「美國肉品商的代言人」嗎？

鄭正鈐在臉書發表《蔡政府是美國肉品商的代言人嗎？》一文，寫道：「蘇貞昌說，就算選擇萊克多巴胺美豬，每天要吃33片排骨、長期食用5到10年才會超標。陳時中說，瘦肉精美豬。風險評估報告顯示民眾一般攝食都安全，吃好幾輩子都吃不到危險的量。」

不僅如此，鄭正鈐更指出：「國內醫護人員爆料，衛福部醫福會要求部內醫院，每天都要發布食用美豬牛、瘦肉精、萊克多巴胺等新聞稿或訊息，為中央的政策背書；他們的長官還提到，中央有提醒，若因發稿導致挨批或惹民怨，醫院須自行承擔，不能說是中央下令要求發稿的。」

鄭正鈐感嘆，在蔡政府不斷為美豬背書的同時，國人卻看不到精確風險評估，讓人感到無比錯亂；鄭更重話質疑：「難道蔡政府是美國肉品商的代言人嗎？」

(中時新聞網)