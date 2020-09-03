周三美股4大指數全員收高，日韓股市跟隨多頭腳步，台股周四開高75.47點報12.774.97點，蘋概雙王走強，電子權值股領漲台股，盤中來到12857.79點，上漲158.29點，站回12800關卡、所有均線之上，玻陶、面板、太陽能類股表現可圈可點，電金鋼給力，但隨後美股電子盤震盪拉回，權值電子股漲勢收斂、鴻海翻黑，指數逢高獲利回吐賣壓，緩步滑至12732.32點，然多頭強守月線企圖心強，尾盤買單敲進，拉抬指數約13點，終場大盤收漲58.47點或0.46%，報12757.97點，守住12741點月線之上，成交金額2331.38億元。今日外資(不含外資自營商)買超106.4061億元，投信賣超3.8738億元，自營商買超15.7578億元，三大法人買超118.29億元。

台積電(2330)回神開高走高，終場收漲0.69%至436元。鴻海(2317)和微軟專利權利金訴訟達成和解，開高後一度觸及79.3元，惟午後跌幅收斂，翻黑收跌0.13%至77.7元。大立光(3008)營運增溫、外資重申買進評等，盤中一度重返3700元，來到3725元，量縮收漲1.23%至3695元，站回月線約3691元。聯發科(2454)站穩600元大關，摸及615元，收漲1.17%至603元。祥碩(5269)恐受累傳言AMD找上聯發科，股價開高走疲，收跌0.59%至1690元。

光電股除了股王加持，又有面板、太陽能題材，類指「面」容紅潤、陽「光」普照，類指收漲2.24%，名列上市類股漲幅第二，其中面板雙雄友達(2409)、群創(3481)受惠面板景氣可望好到明年，友達收鎖漲停，群創重返10元票面價、收漲6.77%至10.25元，帶動彩晶(6116)、明基材(8215)、凌巨(8105)、悅城(6405)等股價皆大放閃光。太陽能族群茂迪(6244)、元晶(6443)、達能(3686)、安集(6477)、國碩(2406)集體躍上漲停，太極(4934)也觸及漲停，聯合再生(3576)、倉和(6538)股價亦喜孜孜；圓展(3669)雲端視訊會議攝影機獲Google Meet認證，股價再創波段新高。而漲幅第一是由台玻(1802)攻上漲停領軍的玻陶股，類指漲幅達8.01%。不畏BDI指數跌近2%，長榮(2603)、華航(2610)、台驊投控(2636)均揚帆漲逾3%，航運類指收漲0.98%，排名第三。電腦周邊股遍地開花，喬鼎(3057)減資和筆電題材、飆上漲停，微星(2377)擁抱電腦展和輝達新顯示卡題材、觸及152元漲停價，融程電(3416)續飆近9年半新高，華碩(2357)、圓剛(2417)等也大展身手，該類指收漲0.47%。DRAM現貨價止跌反彈和美光(Micron)股價強漲，帶動南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)、威剛(3260)、十銓(4967)等記憶體族群股價齊揚，半導體類股收漲0.66%。電子零件則挾連接器廠營運不淡、LCC出貨量看增、遊戲機PCB之利多擁簇，正崴(2392)、良維(6290)、國巨(2327)、華新科(2492)、南電(8046)、健鼎(3044)、瀚宇博(5469)等群起放電，類指收漲0.69%。大陸「金九銀十」傳統銷售旺季到，加上人民幣近期漲勢猛，百貨股的中概族群表現亮眼，台南-KY(5906)樂收漲停，金麗-KY(8429)、淘帝-KY(2929)等亦股價收紅。紡織、觀光、汽車、塑膠、鋼鐵、造紙均收紅，電子、金融分別收漲0.57%、0.31%，食品、其他電子、電子通路跌幅相對較重，生醫、百貨、電纜、電機亦黯淡收場。

5日RSI為56.33，10日RSI為53.68。9日K值為56.31，9日D值為61.53。20日乖離率為0.13。保住月線，12800仍難守，外資周四再度轉買超，9月以來共買超94.46億元，今年來仍賣超5785.71億元。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村認為，遇到上檔鍋蓋套牢區，雖產生小幅賣壓回吐，在資金潮效應之下緩步走揚。對第3季為消費電子的旺季及目前為8月營收密集公告初期，可期待有正面的表現，但忌於公告大幅成長的個股立即跳進投資，而是審慎樂觀因應。中長線交易人關注美國周五的非農就業報告，失業率升降為經濟是否擴張的方向球。在無系統性風險之下，短線交易人僅以低買高賣操作策略為宜。亞洲投顧分析師蘇建豐也指出，大盤近期在12600點至12800點之間區間震盪，從法人動向來看，外資和投信本周偏向買超，接下來大盤若要攻擊，中小型股的帶領非常重要，建議投資人不要追高，等待拉回布局機會，可留意太陽能、面板、筆電等族群。法人則指出，台股保持指數區間整理、個股輪漲局面，預期美股在11月大選前，應該不致於出現大幅下跌情況，然而電子股受到的干擾較大，建議利用震盪汰弱換強，挑選強勢股偏多操作。

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