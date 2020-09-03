中鼎(9933)宣布，攜手美商奇異公司，承攬台電公司「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」，本案合約金額高達新台幣千億元，再度刷新中鼎新高紀綠。

中鼎表示，本案主要工程範圍包含於興達電廠新建3部複循環發電機組，總裝置容量3900MW；台中電廠新建2部複循環發電機組，總裝置容量2600MW。兩座電廠除穩定台灣電力供應，並以天然氣的潔淨低碳環保優勢，減少發電產生的碳排放，兼顧經濟與環境發展的平衡，協助政府逐步達成能源多元化目標。

台灣98%能源仰賴進口，在政府非核家園政策規劃下，綠能及燃氣發電成為能源轉型重要措施，其中燃氣發電占比至2025年將達50%，帶動的燃氣電廠建廠及擴廠相關工程商機龐大。本案業主台電公司為配合政府能源政策，達成增電、減碳目標，在既有高雄興達電廠及台中電廠，分別新建高發電效率及低碳排放的燃氣電廠。

(時報資訊)