從警4年的蘇聖翔去年考取初級救護員，即時派上用場。（三重警分局提供／許家寧新北傳真）

新北市三重區1名疑罹有心臟疾病的王姓國中生，日前劇烈運動完，課後騎車行經自強路與重陽路口突然倒地、臉色發紫、沒有心跳，正好被領有EMT-1初級救護員警蘇聖翔遇見當場實施CPR，救護車接續趕到接手實施電擊，成功救回國中生一命。

14歲的王姓國中生1日傍晚下課後與同學騎Ubike回家，在路口停等紅綠燈時，不明原因突然倒地，嚇壞眾人急忙報警，厚德派出所警員蘇聖翔獲報趕往現場發現王生臉色發紫，已無呼吸心跳，二話不說立即按壓胸口實施心肺復甦術。

其餘員警見狀立即協助疏導交通，重陽分隊消防員趕抵後，確認蘇聖翔按壓動作正確，立即使用心臟體外電擊，聯手在黃金六分鐘內完成急救，讓學生腦部氧氣不致於缺氧，到院急救後恢復心跳且有意識，成功從閻王前搶救回國中生一命。

院方指出，王姓國中生可能有先天性心臟疾病，經劇烈運動可能導致昏倒猝死，幸好昏厥當下即時實施心肺復甦術，提高患者存活率。從警4年的蘇聖翔說，有感於經常接觸第一線救護，去年考取初級救護技術員，沒想到正好派上用場

三重分局表示，員警常是意外現場第一時間到場的人員，若能利用常訓及各種集會時機，教導基本急救常識與技能，未來執勤時發現有民眾生命垂危，在專業救護人員到達現場前，能先實施心肺復甦術或其他急救措施，再交由專業人員接續處理。

(中時 )