78歲江姓老農，4月初因車禍右腳骨折，日前至台中榮總醫治，復健科醫師林修平因考量，老農年紀大亦有慢性末期腎臟病，建議採體外震波治療，並以熱塑型長腿副木支架，取代長腿石膏固定右腳後，發現並無不適且右膝疼痛也有明顯改善，老農已可拿助行器行走自如。

復健科醫師林修平說，患者骨折逾1個月，其X光檢查顯示右膝髕骨及右側脛骨平台骨折癒合不良，為複雜性骨折，建議接受5次體外震波治療（ESWT），每次療程為2000發（impulse）且深度為1公分，頻率6至8Hz左右，建議接受體外震波治療後並無不適症狀且右膝疼痛也改善。

台中榮總復健科醫師林修平（圖左）指出，即便是複雜性骨折也可採體外震波治療，能促進骨折後癒合，但必須一定要適應才行。（張妍溱攝）

經體外震波治療2個月，江姓老農再回門診複查，家屬表示，右膝消腫也不痛了，也不用別人攙扶，表示自己可以用助行器慢慢走，經X光檢查顯示右膝髕骨及右側脛骨平台骨折較為癒合，但仍穿戴熱塑型長腿副木支架，患者及家屬對於老農目前病況恢復情形，都感到滿意。

體外震波治療採「刺激」與「自癒」原理；林修平指出，適合足底筋膜炎、肱骨外上踝炎（網球肘）、肩鈣化性或非鈣化性肌腱炎（五十肩）、退化性關節炎，並促進骨折後癒合，但患者必須一定要適應才行。

(中時 )