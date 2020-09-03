壹傳媒創辦人黎智英於3年前參與六四集會時，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團男記者，今（3）日下午在西九龍法院裁決，稍早法庭裁定黎智英刑事恐嚇罪罪名不成立。

據港媒報導，黎智英被控於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅男記者使其人身遭受損害。該男記者先前出庭供稱，當晚採訪工作時遠距離拍攝黎智英，竟遭「怒睥」，收工後黎智英卻突然上前怒罵「×你老母×」，並揚言「我實搵人搞×你（我找人搞你）」，令他心理受創，需向精神科醫生求助。

精神科醫生黃以謙在庭上表示，男記者於事發後3度向他求診，擔心遭黎智英襲擊，診斷男記者患上抑鬱心境適應障礙，並為男記者處方藥物，不同意該病症屬輕微，認為該病症或會令病人輕傷。

控方在結案陳詞時指出，記者有權拍攝公眾集會，且男記者拍攝黎智英時，一直保持距離，如果黎智英不想被拍攝，應遠離男記者，而非走近。

(中時新聞網)