歐洲足球在新冠肺炎疫情下已重新步上正軌，各國聯賽的新球季已如火如荼陸續開踢，歐洲足聯也按照原定賽程，第二季的歐洲國家聯賽本週起點燃戰火。

第一季的歐洲國家聯賽是在2018-19年間舉行，由C羅納度領軍的葡萄牙贏得冠軍，另外有16支未能通過歐洲國家盃資格賽的球隊，將以歐洲國家聯賽的排名，分成4組進行附加賽，爭取最後4個晉級歐國盃的名額（由於2020歐國盃延至2021年才舉行，因此附加賽也延後到今年10月和11月）。

第二季歐洲國家聯賽的分組情況與第一季略有不同，第一季的A級和B級各分3組、C級和D級則各有4組；第二季則是A級、B級和C級都是各4組、D組只剩2組。55個國家的分組情況如下：

第二季歐洲國家聯賽的分組情況

各小組進行主客雙循環賽事，積分最高的就是小組冠軍，A級4個小組冠軍明年進行4強淘汰賽，爭奪最終的冠軍獎盃。第二季歐洲國家聯賽將真正落實升降制度（第一季只有升沒有降），A級4小組的最後一名將降入B級，由B級4小組的第一名升級取代；B級4小組最後一名降入C級，同樣由C級4小組的第一名取而代之。由於D級只有2組，因此C級4小組的最後一名還會進行附加賽，2隊留級2隊降級，D級2小組的第一名可以升級。

第二季歐洲國家聯賽同時也作為世界盃資格賽的一部份，2022卡達世界盃歐洲區共有13個名額，55個國家分成10組踢資格賽，10組的第一名取得世界盃參賽資格，10組的第二名再加上兩支在歐洲國家聯賽表現最佳而未能於世界盃資格賽獲得出線的球隊，共12隊進行第二階段的附加賽，爭取最後3張前往卡達的入場券。

第一週的歐洲國家聯賽小組賽即有精彩戲碼，9/4凌晨2:45，德國在主場強碰西班牙，兩隊都進入換血期，德國由代表國家隊96次的克羅斯(Toni Kroos)以老帶新，門將少了本季表現開低走高的諾伊爾(Manuel Neuer)，加上後防線的國際賽經驗較少是隱憂；西班牙則在中後場有經驗豐富的布斯克斯(Sergio Busquets)和拉莫斯(Sergio Ramos)壓陣，門將預計也會由德赫亞(David de Gea)把關，雖然陣中新人不少，但防守的穩定性可能略優於德國。推薦大分(2.5球)和客勝。

9/6凌晨0:00，英格蘭作客冰島上演復仇之戰，兩隊在2016歐洲國家盃16強曾經交手，冰島以2：1淘汰英格蘭寫下大驚奇。英格蘭近年冒起許多希望之星，肯恩(Harry Kane)、斯特林(Raheem Sterling)、桑喬(Jadon Sancho)、亞伯拉罕(Tammy Abraham)、芒特(Mason Mount)、福登(Phil Foden)、格拉利許(Jack Grealish)，還有很多因傷或其他理由沒有入選的，2018世界盃英格蘭重返榮耀，繼1990年後再度打進4強，原定今年舉行的歐洲國家盃，英格蘭也是奪冠熱門球隊之一。冰島則在經歷16歐國盃和18世界盃後戰績有所回落，第一季的歐洲國家聯賽小組賽4戰全敗，2020歐國盃資格賽也未能直接晉級，仍需透過附加賽爭取最後一個機會。冰島首都雷克雅維克目前氣溫大約在10度左右，相較於倫敦約20度左右，寒冷的主場優勢將是冰島最大的倚靠。推薦小分(2.5球)，英格蘭小勝可期。

(中時新聞網)