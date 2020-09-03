何溢誠。（本報資料照）

黃福其／台北報導

國民黨中常會昨天通過改革委員會「現階段兩岸政策報告」，經些許文字修正，今天完成全文定稿，將在6日全國黨代表大會報告。這項由黨主席江啟臣提出八點主張、定調以《中華民國憲法》為根基的「九二共識」來延續兩岸互動的兩岸論述，雖經請益連馬等歷任主席、全台座談及黨代表民調獲九成支持度，但曾任國民黨大陸部副主任、青年部副主任的中評委、台灣青年聯合會理事長何溢誠給了16字點評「道德勸說，狗吠火車，緬懷過去，了無新意」。

對於何溢誠的看法，國民黨大陸部副主任鄧岱賢表示，黨主席江啟臣定調以「中國民國憲法」為根基的「九二共識」延續兩岸互動的兩岸論述，就是恪遵「中華民國憲法與增修條文」及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的內容，「依法」來定位兩岸關係，不但符合台灣內部相關法律規範，同時也是台灣絕大多數民意維護兩岸關係和平穩定的期待，更能與中國大陸務實展開交流協商，共創經濟繁榮的論述。

他說，尤其在現在台美中三方關係敏感情勢下，國民黨兩岸論述的八點主張，以中華民國為核心價值，保障台灣民主自由的永續發展，推動兩岸關係的良性互動，這是台美中三方關係的最大公約數，不僅務實可行且與時俱進，可以為台灣尋找到生存發展的最佳利基。

鄧岱賢強調，國民黨的兩岸論述是站在中華民國立場的主觀論述，也是根據絕大多數台灣人民主觀期待的目標。「此論述並不等同於兩岸共識，兩岸共識必須客觀經過雙方務實討論，相互認同或默認」，國民黨會竭盡全力，在兩岸論述的基礎上，維護台海和平穩定，增進台灣人民福祉。

「中國國民黨現階段兩岸政策報告」四千多字的全文如下：

前言：

中國國民黨自國會全面改選以來，兩次執政皆同時創造兩岸默契與拓展國際空間。然而，民國一百零五年民進黨再次執政後，無法維繫兩岸官方溝通管道，兩岸關係日益惡化。一百零八年「告台灣同胞書四十周年」談話、香港反修例運動，和民進黨的扭曲操弄，淹沒兩岸多年累積的默契與善意。一零九年新冠病毒向全球蔓延，各地排外主義浪潮重現，美國和中共間原本緊張的關係更形劍拔弩張，解放軍與美軍在台灣周邊頻繁活動，民進黨政府無能為力，兩岸陷於戰爭邊緣。

長期以來，中國國民黨中道穩健的政策路線，是兩岸關係維持現狀的穩定力量。在民進黨執政下，兩岸和平穩定現狀快速崩塌。為解決當前的兩岸難題，國民黨召集的改革委員會提出兩岸論述建議案。基於對建議案的認真思考，我們認為應持續推動兩岸交往對話，以逆轉走向戰爭的惡意螺旋，避免重演冷戰悲劇，確保台灣永享安全繁榮。在兩岸持續交往對話過程，我們強調必須堅守中華民國立場，捍衛中華民國主權。

中華民國象徵國父孫中山融合中華民族的理想，中華民族立基於中華文化，中華文化尊崇王道，反對霸道。兩岸福禍相依，更應相互尊重，相互扶持。中華民國承載國父孫中山追求民主自由的目標，國民黨不會放棄為中華民族實現民有民治民享的使命。兩岸關係的進展，不能以民主自由的妥協為代價，更應彰顯台灣推行民主自由法治的寶貴經驗。

中國國民黨是開國政黨，以中華民國興亡榮辱為全黨責任。我們的兩岸政策會傳承百年民國價值、立足憲法求同存異，和秉持有原則的交往。中華民國是我們的核心價值，是台灣永續發展的保障，也是兩岸未來的答案。

具體主張：

一、中華民國憲法既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律基礎，是穩定兩岸關係的磐石。

二、兩岸官方協商必須正視中華民國憲政秩序，兩岸官方互動必須尊重中華民國存在的事實，表述中華民國的空間，是兩岸官方協商互動的核心要素。

三、中國國民黨執政時期關於「九二共識、一中各表」的表述，皆本於中華民國憲法，也是兩岸求同存異的成功經驗。基於中華民國憲法的九二共識，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進。

四、中國國民黨數十年來堅決反對台灣獨立與中共的一國兩制，因兩者均將消滅中華民國主權國家地位。

五、大陸應放棄對台用武，兩岸應樹立和平解決分歧的典範，實現在國際社會相互尊重，互不排斥。為維持台海和平，推動兩岸交往和台美合作同步並行，是當前最佳方略。

六、儘早完成兩岸協議監督條例立法，持續推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下的服務貿易協議與貨物貿易協議。

七、為保障合法合理合情的兩岸交流，國民黨將率先制定黨公職兩岸交流行為準則，明定從政黨員及黨職人員來往兩岸應遵守的規範。

八、兩岸官方皆應保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。台灣人民在大陸的人身自由和基本權利應受保障，相對地，大陸人民在台灣免於歧視的權利也應受保障。

(中時 )