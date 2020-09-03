遏止廢棄物非法棄置 環保署修法管控 15:332020/09/03 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署預告「事業委託清理之相當注意義務認定準則」修正草案，未來企業在處理事業廢棄物時，除了企業內環保相關人員清楚流向外，修法後也必須知會企業負責人，希望遏止非法棄置的狀況。 環保署表示，為強化事業負責人監督管理的責任，希望修正規範其事業負責人應就現行巡察稽核紀錄、查訪所委託清除處理廢棄物業者等操作管理情形紀錄，希望強化事業內部對廢棄物流向的管控。 (工商 ) #環保署 #事業廢棄物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 技術登陸管控趨嚴 稅基恐流失 04:102020/09/01 金融．稅務 金冠群排渣分離回收機 客製化 節能減排省成本 04:102020/08/31 投資理財 政黨法其實是整黨法 04:102020/09/01 時論廣場 拚明年底可建廠 橋頭科範疇界定完成 04:102020/09/01 財經要聞 未禮讓行人肇事致死 交通部修法重罰3.6萬並吊照 14:002020/09/01 生活 瘦肉精零檢出 高屏議會國民黨擬修法 04:102020/09/01 地方新聞 士電 打造越南生產基地 04:102020/09/01 證券．權證 港本土派梁天琦獄中宣揚政治主張 申請假釋被指欠悔意 10:572020/08/31 兩岸 時碩預期下半年汽車產業回溫 2021年將強勁成長 10:392020/08/31 財經 推動幼兒園空品監測系統 3年內申請過8成 17:552020/08/31 寶島 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 即時 陸大搶晶片人才 工程師自曝2個月接200多通獵頭電話 - 即時 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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