環保署預告「事業委託清理之相當注意義務認定準則」修正草案，未來企業在處理事業廢棄物時，除了企業內環保相關人員清楚流向外，修法後也必須知會企業負責人，希望遏止非法棄置的狀況。

環保署表示，為強化事業負責人監督管理的責任，希望修正規範其事業負責人應就現行巡察稽核紀錄、查訪所委託清除處理廢棄物業者等操作管理情形紀錄，希望強化事業內部對廢棄物流向的管控。

(工商 )