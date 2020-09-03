櫃買中心今（3）日表示，對燦星旅行社公司（2719）延遲發布重大訊息處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，燦星旅行社公司於109年8月12日召開109年第1次股東臨時會並決議相關事項，該公司未依規定時限辦理重大訊息公告，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣3萬元。

(工商 )

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