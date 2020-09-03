燦星旅延遲發布重訊 遭處違約金3萬元 15:312020/09/03 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（3）日表示，對燦星旅行社公司（2719）延遲發布重大訊息處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，燦星旅行社公司於109年8月12日召開109年第1次股東臨時會並決議相關事項，該公司未依規定時限辦理重大訊息公告，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣3萬元。 (工商 ) #燦星旅遊 #櫃買中心 #違約金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紅燈左轉拒檢逃逸遭逮 辯陽光強沒看到警察遭罰２萬６千８ 15:092020/09/01 社會 政府護盤銀彈 再增350億 04:102020/09/01 財經要聞 倚強、訊達兩檔股票自9/1起預收款券 19:022020/08/31 財經 首檔追蹤優質上櫃公司Smart Beta指數「櫃買銳聯Quality 50指數」正式發布 09:292020/08/31 財經 台新號召百萬刷手 送寒舍美饌卡 15:252020/09/01 財經 《集中市場》月線止步4連紅 三大法人賣超162.15億元 15:232020/08/31 財經 綾瀨遙驚傳「秘戀韓星」爆婚訊 本人鬆口曝實情 16:372020/09/01 娛樂 BY2返星國半年挨批逃隔離 發文求救想回大陸「成長的地方」 08:002020/09/01 娛樂 部署暑假後旅遊商機 屏縣加碼百千萬 15:542020/09/01 屏東縣 SUBARU意美汽車與音樂傳奇Michael Bolton尋找未來之星 《亞洲之星 夢想啟航》 即將邁入第四集 09:312020/08/31 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 特斯拉市值蒸發1.4兆 空頭逮到機會 盤前股價再崩8％ - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 台積電不是最愛？外資大爆買 這檔狂掃11萬張 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。