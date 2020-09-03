最近美豬美牛的議題吵翻了天，但焦點已在悄悄移轉當中，「瘦肉精」對人體可能產生的危害，似乎已是枝微末節。台師大教授林保淳說，美國豬肉究竟「好吃不好吃」，竟然成為最重要的話題；而在這一個轉變的過程中，其中充滿了謬誤的邏輯及縝密的政治算計。

林保淳在臉書上表示，在相關的討論中，我們幾乎可確定的是，美國豬肉的的確確是「不好吃」的，因為腥羶之氣太重，不符合國人的飲食習慣，因此，相信多數的國人都不會喜歡吃。既然國人都不會喜歡吃，那麼美國豬肉即便開放進口，也必定不會暢銷，國內豬農所受到的影響也絕對非常低微。因此，就逼出了一個可以讓民進黨理直氣壯的結論――開放美豬其實也是對的。

林保淳指出，「美豬不好吃―→國人不會吃―→國產豬不受影響―→開放是對的」，這一個邏輯推論的過程看似順理成章，卻充滿了盲點，民進黨鼓盡唇舌，找了一些至政治人物、名嘴、1450四處宣揚，無非就是為了替他們「昨非今是」的政治決策作辯護，一旦焦點轉移，「瘦肉精」對人體的危害，就被輕描淡寫的撂在一旁了。

林保淳認為，在這個推論過程中，其實忽略了最重要的一個問題：美國豬肉為何不好吃？豈不正是因為在飼養的過程中，大量添加了超標的「瘦肉精」？而曾幾何時，台灣進口食品的標準，竟開始以「好不好吃」為判斷準據了？如此來說，美國牛肉比澳洲牛肉好吃，豈不是就不應該連同開放？而他們卻又有另一個理由加以搪塞，國人食用牛肉的數量與比率甚低，因此影響也不大。

林保淳說，兩相對比，問題的嚴重性就凸顯出來了：「瘦肉精」既然是對人體有害的，政府的態度難道可以因其只影響到「少數人」，所以就可以大膽開放進口，而犧牲這些「少數人」的身體健康？一個真正為人民服務的政府，可以如此觭輕觭重嗎？而可以想見的，經濟能力強的人，固然可以選擇「物美而價高」的國產豬肉，但對許多可能經濟上較為弱勢的中下階層民眾，因只能選擇「物惡而價廉」的美國豬肉，所以就是活該倒霉，誰教你「窮」？孟子說，「行一不義，殺一不辜，而得天下，皆不為也。」民進黨政府是用怎樣的理念在治理台灣呢？

(中時新聞網)