陸軍宜蘭第三支援指揮部蘇澳油料分庫一名徐姓上兵，因為遭到同單位一名中士訓話，徐員不服管教當場抓狂，直接用雙手猛推中士胸口，導致對方跌坐在地，接著又口出穢言辱罵對方，經同袍在現場力勸拉開兩人後，中士立刻向上級回報，徐員立刻遭憲兵隊帶回偵辦並移送，宜蘭地院審理後，依「陸海空軍刑法」強暴上官罪，判徐男拘役20天，可易科罰金2萬元。

根據判決書記載，徐員服役於陸軍第三地區支援指揮部補給油料庫蘇澳油料分庫上兵，林姓中士則服役於同單位，不過僅階級較高，雙方並無職務隸屬關係。

但徐員在今年3月24日下午2點多，在蘇澳鎮的陸軍第三支援指揮部蘇澳油料分庫之存量管制室內，因工作問題遭到林姓中士訓話，徐員當場心生不滿也不服管教，當場以雙手強推林姓中士肩膀及胸口處，致林員往後跌倒。

當時徐員並未停止施暴，還在現場口出穢言辱罵林姓中士，現場一度劍拔弩張，經在旁同袍見狀況不對，立刻上前將兩人拉開隔離，險些再度發生衝突。林姓中士事後向長官報告，該單位認為徐員舉止失當，立刻通知憲兵隊將徐員帶回進行調查，事後將徐員移送法辦。

法官認為，徐員所為觸犯陸海空軍刑法第49條第3項前段之對上官施強暴罪。徐員僅因細故即對上官施暴，不僅損及部隊團結，更減損部隊長官之領導威信，行為實有不當，而且至今未與林士中士達成和解，判徐男拘役20天，可易科罰金2萬元。

(中時新聞網)