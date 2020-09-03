今（3）日稍早HTC（宏達電）宣布，上任不到一年的執行長（CEO） Yves Maitre因個人家庭因素辭職，已獲得董事會批准。HTC方面的聲明指出，因新冠肺炎疫情對於國際交通帶來的限制與影響，使得Yves Maitre無法兼顧家庭與工作，因此選擇辭職。

在帶領HTC短短不到一年的時間內，Yves Maitre與團隊一同推出了VICE Cosmos，也推出VIVR XR套件來增加商務上的應用。手機方面則是推出HTC U20 5G，企圖打造人人都能買得起的親民5G手機。但是他仍無法與團隊一同達成讓HTC轉虧為盈的目標，在2020第一季稅後淨損為新台幣16.9億元。

在Yves Maitre辭去CEO一職後，先前已經同時兼任執行長與董事長雙職4年多的王雪紅，將再度接下執行長一職。目前HTC主力已經轉移到發展虛擬實境設備與相關服務，而非智慧型手機。根據2019年HTC年報，他們在VR頭戴式裝置營收市占率達到13.6%，是全球第三、僅次於Oculus以及Sony，代表他們在虛擬實境領域已經站穩腳步，但是面對虛擬實境市場尚未完全成熟，即便台灣已經進入5G時代，VR實質應用仍有很大進步空間。在軟體上的發展也是目前推廣VR時需要積極克服的難關之一。如何在主力發展虛擬實境的目標下，持續穩定營收、降低虧損，甚至進一步轉虧為盈，考驗HTC團隊的經營智慧。

(科技)