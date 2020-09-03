面對美國制裁不斷升級，中國大陸力拚晶片自給率，國務院更訂下「2025年晶片自給率達70%」的目標。因此，大陸各大半導體廠正在爭奪人才，傳祭出兩倍工資挖角，甚至有工程師兩個月接到200多個獵頭的電話。

陸媒報導，現在無論是資本雄厚的大廠，還是創業公司，在挖人時都不惜成本，遇到優秀人才，A公司出價100萬（人民幣，下同），B公司就開價120萬，C公司就是150萬。

目前晶片業最現實的問題不是缺錢，而是缺人。報導引述一名獵頭說法指出，對於符合條件的工程師，雇主會給高出50%的漲幅，有的甚至開到雙倍，雖然已經看慣了高薪挖人的戲碼，今年的行情仍讓他覺得不可思議。一名華為海思的工程師更透露，兩個月內就接了200多個獵頭的電話。

隨著工程師的崗位越來越多，連晶片獵頭都不夠用了。一名晶片獵頭透露，自己的所在的公司已經採取相關措施，避免人才流失。

此外，近期也不斷傳出陸企出手挖角台灣、南韓半導體人才的消息。韓媒上月報導，大陸半導體公司正透過南韓獵頭公司招募半導體工程師，其中，特別青睞三星電子和SK海力士的工程師。日媒也曾指出，兩家大陸半導體廠近一年已各自挖角50多名台積電員工，以發展14奈米和12奈米，不過該消息已被台積電否認。

(中時新聞網)