新冠肺炎疫情未歇，越來越多廠商投入口罩國家隊，參與實名制口罩的製作，但近期新北某藥局卻發現實名制口罩中參雜到大陸製口罩。藥師公會全聯會表示，正常的口罩都會有編號，昨天新北某藥師發現沒號碼，且還有大陸口罩說明書，主動上網搜尋，才發現此事。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，依照藥局的SOP，實名制口罩通常都會在前一天完成配送。以成人1800片口罩為例，配送來的共計36包，每包50片，藥局會趁著閒暇時間、打烊後，拆開做分裝。

黃彥儒表示，正常的口罩上面都會有編號，可以上食藥署的網站查詢，昨日那位藥師相當機靈，發現口罩沒有號碼，且有大陸口罩說明書，有違常理，進而向藥師公會回報。公會知悉後，也回報了藥師公會全聯會及食藥署。

食藥署長吳秀梅表示，藥局實名制口罩照理說都應該是國產、由口罩國家隊所製造，不應該出現外國口罩。坊間出現大陸製口罩參雜其中，她也相當疑惑，昨天獲知後，檢調已介入調查，正在進行了解。

(中時 )