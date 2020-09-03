KHL大陸冰球2020-21賽季將於本週展開，聯盟中唯一來自哈薩克的阿斯塔納巴里斯，開季將迎來艱困的客場三連戰，作客地點橫跨拉脫維亞、白俄羅斯及俄羅斯三個國家。本週六(9/5)22:10，巴里斯客場征途第二戰將面對上季西區爐主明斯克發電機，季外大肆補強的發電機勢必不想讓豹子軍團在主場撒野，精彩的歐亞冰球大戰值得期待。

阿斯塔納巴里斯上季靠著均衡的攻守戰力奪下切爾尼謝夫分區冠軍，但季外多名主力離隊，攻勢發動機奈特(Corban Knight)遭到鄂木斯克阿旺加爾挖角，雖然有弗拉丁(Matt Frattin)鳳還巢，但仍難以補上奈特離隊後的火力缺口。除了失去進攻主力，門將帕斯夸爾(Eddie Pasquale)轉投雅羅斯拉夫火車頭後，巴里斯門將戰力更面臨青黃不接的情況，老將卡爾松(Henrik Karlsson)雖有過去實績，但體能條件恐難以擔綱主戰門將，年輕的古德亞夫謝夫(Sergei Kudryavtsev)上季在KHL及VHL間浮沉，通算場均失球超過3.6球，也不會是門將位置的解答，預期巴里斯在門將戰力會有一段不短的陣痛期，本季要再度登頂分區冠軍難度倍增。

明斯克發電機上季不僅進攻不濟，防守也被當作提款機，團隊場均失球高達3.7球，是聯盟唯一團隊失球超過200的球隊，雖然陸續換過5名門將，但一個能打的都沒有。本季球團找來曾在阿旺加爾效力多年的富爾克(Dominik Furch)，富爾克過往成績雖不算頂尖但還算中規中矩，應能提供明斯克近幾季未曾有過的安定感。進攻端方面，球團從明尼蘇達荒野租借來極具進攻天賦的洛德尼亞(Ivan Lodnia)，也簽下同樣出自荒野系統的進攻型後衛梅內爾(Brennan Menell)，兩人的到來應能提升球隊進攻能量，補強有成的明斯克發電機如果能有效整合，有望重返睽違3季的加加林盃季後賽。

明斯克發電機過去兩季在戰力低迷的情況下，主場面對巴里斯拿下1和1敗，並非完全居於劣勢。戰力嚴重流失的巴里斯，此戰將面臨客場連續征戰的體能挑戰，而以逸待勞的明斯克發電機戰力提升不少，有較大的勝算在主場守下勝利，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。

(中時新聞網)