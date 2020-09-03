海巡署為深植同仁執法觀念及落實依法行政，今（3日）集合馬祖地區第一○岸巡隊、第十海巡隊及連江查緝隊等單位於第一○岸巡隊營區辦理「109年廉政法規巡迴專案宣導」講習。（海巡署提供）

海巡署為深植同仁執法觀念及落實依法行政，今（3日）集合馬祖地區第一○岸巡隊、第十海巡隊及連江查緝隊等單位於第一○岸巡隊營區辦理「109年廉政法規巡迴專案宣導」講習。（海巡署提供）

海巡署為深植同仁執法觀念及落實依法行政，今（3日）集合馬祖地區第一○岸巡隊、第十海巡隊及連江查緝隊等單位於第一○岸巡隊營區辦理「109年廉政法規巡迴專案宣導」講習，以樹立廉潔守法觀念，展現倡廉反貪之決心。

講習由海洋委員會政風處陳明進處長主持，並邀請連江地方檢察署張介欽檢察長蒞臨授課，講習以「刑法公務員洩密罪及衍生之貪瀆犯罪」及「公務機密維護兼論國家機密保護法修法」為主題，透過張檢察長以常見案例及互動問答方式講授，使同仁對於相關法學觀念及貼近海巡工作本身相關案例，有更進一步之瞭解及防範，張檢察長表示，海巡署各同仁係屬司法警察身分，提醒同仁更應加強自我約束，確保執行公務時，能廉政自持、公正無私與依法行政，一旦涉及貪瀆將面臨刑案而自毀前程，並提醒同仁熟稔相關法令，不致誤觸法網。

海巡署表示，本次講習透過案例研析及經驗分享之授課方式，提升同仁廉政法紀觀念，海巡署本於行政中立及依法行政之原則，持續倡導「廉能是政府的核心價值，秉持廉潔、拒絕貪腐」政策，如有發現貪瀆不法情事，請撥打廉政檢舉專線02-22399241。

(中時 )