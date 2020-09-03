Google 3日宣布「Google 2020智慧台灣計劃」，於今年起針對「振興」與「轉型」兩大方向，幫助台灣復甦經濟、恢復商機，並落實更深化的數位轉型。

Google台灣董事總經理馬大康表示，過去十幾年來，Google在台灣的營運規模由小型的工程團隊，發展成Google在亞太區最大的研發基地之一、以及Google全球生態鏈的樞紐。他說，台灣擁有良好的資訊科技軟硬體基礎，但除了工具和技術的導入，更希望能繼續藉由與產官學各方夥伴的共同合作，為台灣帶來更具全面性的數位轉型規劃，落實台灣成為「世界智慧島」的願景。

Google表示，人才培育一直是Google智慧台灣計劃的重點，目前Google已達到去年所設定的目標，完成10,000名AI基礎訓練與90,000多名數位行銷人才的培訓。但若要邁向振興復甦，持續強化台灣數位人才能量仍是要務。

因此，Google今年將推出數位人才探索計劃、YouTube創作者學院，同時將拓展開發者社群與課程。以數位人才探索計劃來看，今年3月起，Google始協助受疫情影響最鉅的年輕學子與新鮮人獲得專業數位能力，並與104人力銀行和40多家企業合作開設相關職缺，讓企業獲得迫切所需的數位人才、也讓人才獲得適合的就業機會。目前已有9,000多人參與培訓。

YouTube創作者學院則是首次推出免費線上講座課程，首次推出免費線上講座課程，邀請知名創作者與合作夥伴設計課程、分享經營心法，讓對經營YouTube影音內容感興趣的人都可以參與。目前已吸引超過1,500人次參與。

此外，Google也持續擴大開發者社群計畫，同時將觸角深入校園，透過Developer Students Clubs社群計劃培育在校學生，讓他們在校時期就能學習到領先的業界技術資源。今年已經有20多所學校加入這個計劃。

此外，Google也表示，已開始針對開發者提供免費的機器學習培訓計劃（ML Study Jam）， 目前已協助台灣3,000位開發人員認識Google機器學習技術、並持續更新更多中文教材，協助更多開發人員考取TensorFlow相關認證。

(工商 )