黃正音被封為喜劇女王，演出《她很漂亮》備受觀眾喜愛。（圖／達志影像）

35歲韓國女星黃正音過去演出《Kill Me Heal Me》、《她很漂亮》備受觀眾喜愛，故得喜劇女王封號。5年前她和前男友金勇俊一前一後宣布有新歡，2016年黃正音宣布嫁給身價約30億、職業高爾夫球手兼企業家李英敦，隔年生下一子，今(3日)黃正音突低調向法院申請離婚調解，結束4年婚姻。

黃正音18年前以女子歌唱團體Sugar成員出道，2年後她單飛轉型成演員，後來她與大1歲的美聲團體「SG Wannabe」成員金勇俊交往，兩人愛情長跑9年，多次分分合合，黃正音曾對外透露：「不能沒有他」，也曾一起以真人情侶身分上實境秀《我們結婚了》，本讓外界十分看好。

2015年黃正音、金勇俊黯然分手，半年後韓媒爆出女方和高爾夫球選手李英敦交往，她大方認戀，同一天金勇俊也透過公司承認有新對象，女友是曾是演員的朴惠媛。隔年黃正音步入禮堂，池晟、朴敘俊等人都現身祝賀，黃正音受訪時談對老公第一印象，笑說一開始就覺得他很帥，後來發現他善良、禮貌的特質，才讓黃正音點頭嫁了。

2017年8月，黃正音透過公司宣布生下「韓國光復節寶寶」，迎來長子的她升格當媽，婚後她也表示過未來想生4個，沒想到今韓媒報導，黃正音已申請離婚，強調：「我們會圓滿地進行離婚協議，理由跟個人私生活有關，所以不便公開，請大家見諒」。

(中時新聞網)