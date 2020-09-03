旅遊業者雄獅（2731）看準疫情帶動「類出國」正夯，宣布再攜手星夢郵輪「探索夢號」，將於10月22日推出疫後全球首發「環島郵輪」，預計停靠基隆、台南、澎湖、高雄、花蓮等熱門旅遊目的地，積極多元化發展國內郵輪旅遊市場，積極拓展國旅商機突圍。

雄獅推出的「探索夢號」環島郵輪以基隆為母港，自10月25日起至11月22日共7航次，包括造訪基隆、澎湖、花蓮、高雄、台南的6天5夜4航次，造訪基隆、澎湖、花蓮、高雄的5天4夜1航次，以及繞行基隆嶼並遠眺龜山島的2天1夜「海上巡航假期」1航次。

後疫情時代邊境持續封鎖，但旅客出遊需求並未減少，搭乘郵輪是目前最能有「類出國」體驗的行程。「探索夢號」7月底起以基隆為母港，推出一系列離島跳島航程，成為全球首艘復航的國際郵輪，開賣後市場反應熱烈、一位難求。

雄獅品牌策略總經理游國珍表示，疫情國旅商品拉長天數，盼將國外消費市場轉進國內。基隆、台南、高雄、花蓮擁有可直接靠港的國際碼頭，且觀光資源豐富，年底適逢消化年假高峰，將國際郵輪玩法結合環島、推出4～6天長天數環島郵輪之旅，更具發展條件。

此外，疫情造成台灣觀光旅遊產業衰退，雄獅及雲頂郵輪集團期盼透過「環島郵輪」的推動，進一步活化國內郵輪產業鏈、共同協助台灣經濟振興。而推動「環島郵輪」行程也呼應交通部「藍色公路」計畫，可一次解決交通及住房需求。

交通部長林佳龍認為，相較於公路環島行程，環島郵輪以6天5夜的行程規畫，讓旅客可在海上遠眺台灣美麗的海岸線，並能在一次遊程中同時暢遊4個港口的周邊景點，一次滿足食、宿、遊、購、行的需求，並省去須另外規畫交通與住宿的煩惱。

林佳龍表示，在國際疫情仍嚴峻之際，跳島郵輪「探索夢號」已完成12航次，搭載逾1.5萬名國人前往澎湖、馬祖、金門等離島旅遊。台灣是海洋國家、且郵輪是交通部重點發展產業之一，無論運輸或觀光發展都希望推動藍色公路，也會全力支持郵輪環島旅遊。

雄獅與星夢郵輪「探索夢號」此次推出7航次的獨家環島郵輪航程，並整合各地政府觀光資源，由5縣市結合城市行銷、規畫郵輪旅客專屬活動，期盼透過推動環島郵輪郵程，進一步活化國內郵輪產業鏈、共同為台灣經濟振興盡一份心力。

(時報資訊)