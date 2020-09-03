「館長」陳之漢8月28日凌晨遭人連開3槍，引發各界關注。今天（3日）是館長中彈第7天，已在下午出院返家休養。而新北市警局林口分局表示，已在館長住家設置臨時巡邏箱，加強巡邏；並在發生槍擊案的健身館旁邊定點守望，以維護附近民眾安全。

8月28日凌晨，館長從自家林口健身館離開，搭車準備離去時，遭年僅23歲男子劉丞浩連開3槍，分別射中右上臂、右小腿及右大腿，全身有7個彈孔。今天是館長中彈第7天，下午約1時，他低調出院返家休養。

轄區林口分局則表示，館長住家自身保全相當嚴密，目前警方設置臨時巡邏箱，會加強巡邏；而健身館因發生槍擊案，導致附近民眾人心惶惶，因此在案情尚未明朗之前，會派員定點守望，以維護附近民眾安全。

館長中彈後，立即請身旁助理直播受傷狀況；住院後也仍然每天在臉書更新狀況、各界名人探訪；期間由助理小宇擔任分身開直播，他在2日的直播透露，長庚院方1日建議館長不要下床走動，館長的手指在術後雖已消腫許多，但目前右手前4指還是沒有知覺，也無法寫字、吃飯，至於腿部還是腫脹，比過去腫大了1倍，需要注射抗生素。

不過館長2日已經開始下床走動，還在粉絲團PO出1張右腿腫成比正常兩倍大的照片，甚至自嘲說是「兩倍雞腿」；並在2日深夜親自開直播，談到自己中槍原因，表示無關海鮮，並痛罵名嘴與黑道。

(中時新聞網)