水溝蓋上燒金紙，電纜都熔斷。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

水溝蓋上燒金紙，電纜都熔斷。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

金紙燒到陰溝去！中元普渡拜拜，宴請好兄弟，花壇鄉竟就在水溝蓋上燒金紙，金紙掉落水溝暗渠一把火延燒，不僅熔段水溝裡的電纜，還造成5000戶有線電視、600戶寬頻用戶停電了，連麥當勞也停業1.5小時，警消正在積極查緝肇禍、起火的原因。

這起燒金紙引發大火，不僅街頭濃煙瀰漫，機車都騎過不是咳嗽、就是嗆到，暫時停止呼吸，離譜的是，竟然有人這麼大把、大把地把金紙直接堆在路旁的水溝蓋上燒。

昨天下午4點多，彰化縣消防局接獲火警通報， 緊急趕赴現場，花壇分隊小隊長陳國興指出，火溝內冒火燃燒，撬開水溝蓋，布水線降溫、滅火，由於水溝還共掛有線電視、天然氣的管線，都一起遭殃。

「這種燒法太危險了啦！」七月時，民眾都不知道該怎麼說了，附近商家又多，都受到影響，二手車商趕緊將車輛移出，就怕被燒到，二手車商業指出，場內都是高檔的超跑、羅密歐、雙Ｂ進口車等，要是大火蔓延可不就慘了嗎？

昨天麥當勞也聲明，受到火警事件影響，2日下午4時至5時30分，暫停營業。

新彰有線電視公司指出，電纜被燒近300公尺，花壇、大村有線電線用戶達5000戶，漏夜搶修，直道凌晨3點44分才恢復，損失百萬，要求償，警方還在調查起火的原因。

(中時 )