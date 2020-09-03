寶貝夢想起飛工作坊在中秋節前夕，由身障者學習製作豆菓塔，希望把飽含營養與心意的豆菓塔獻給家人歡度佳節，在3日發表。（賴佑維攝）

寶貝夢想起飛工作坊為身障成人提供職前訓練，目前機構內有12名身障者，透過簡單的代工、手工縫紉及簡易烹飪，希望為社會帶來幫助。中秋節前夕，他們也學習製作豆菓塔，希望把飽含營養與心意的豆菓塔獻給家人歡度佳節，在10日發表。

桃園寶貝潛能發展中心去年年9月成立寶貝夢想起飛工作坊，為身心障礙成人提供職前訓練。目前機構有12位身障寶貝，透過簡單的代工、手工縫紉及簡易烹飪，讓這群長大的「勇寶貝」除了「勇敢」並能夠成為社會上有「用」的人，讓他們能夠融入社會，展現自我價值。

過去身障者們透過簡易代工、包裝豆助茶販售賺取獎勵金，中秋節前夕，教保老師們也教導他們製作「豆菓塔」，但是他們因為手部肌肉能力較弱，製作時需要耗費較大心力，一周產量僅有45盒。其中身障者小凱起初連內餡都無法裝入塔皮，經過無數次練習後，專注力、細部動作大幅提升，甚至可以主動當小幫手教導同學。

桃園市社會局長劉思源表示，社會局今年在如同寶貝夢想起飛工作坊的小作所補助216萬經費，讓家長放心把孩子交給小作所照顧，能夠無後顧之憂上班、工作，也希望社會局讓桃園成為友善城市。

寶貝潛能發展中心主任陳美谷表示，夢想起飛工作坊今年嘗試製作豆菓塔是一大突破，這群身障勇寶貝，透過自己努力展現他們的可能性，料多味美的豆菓塔適合平常吃，也適合送禮。意者可撥打（03）3329319轉分機225。

(中時 )