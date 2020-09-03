聯發科技今（3）日宣布推出5G無線平台晶片T750，用於新一代5G用戶終端設備(CPE)、固定無線接取(FWA)、行動熱點 (mobile hotspot) 等設備，將為家庭、企業及行動用戶5G網路接取的最後一哩路帶來卓越的高速體驗，也象徵聯發科技5G布局將從手機跨足到其他領域。

聯發科技T750平台採用先進的7奈米製程，高度整合5G 數據機及四核ARM中央處理器，提供完整的功能與配置，協助設備製造商得以打造各式高性能的消費型產品。T750目前已送樣給客戶，以協助廠商快速開拓新市場。

聯發科技副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示：「隨著連網裝置、遠距工作、視訊會議、遠距醫療、線上教學等硬體及服務的增加，高速寬頻連網的需求已成為民眾的期待。透過聯發科技T750平台，我們將把領先的5G技術延伸到手機及個人電腦領域之外，同時也為連網終端裝置廠商及電信公司開闢新市場，讓消費者充分體驗5G連網的優勢。」

支援5G Sub-6GHz頻段的T750平台，為使用固網如數位用戶線路（DSL）、電纜或光纖網路佈建不足的地區帶來了更經濟便捷的選擇，讓缺乏現成無線訊號服務的郊區農村等偏僻地區，也有機會享有高速寬頻的網路連接。

分析機構IDC預測，全球5G、LTE路由器及閘道 (gateway) 市場將從2019年的9.79億美元成長至2024年的近30億美元。Counterpoint Research也預估5G FWA使用者也將從2020年的1,030萬人急速增到2030年的4.5億人，顯示該市場未來龐大的潛在商機。隨著影音直播、線上遊戲以及AR/VR的線上應用不斷增加，5G FWA服務可望快速增長。

聯發科技T750平台在5G Sub-6GHz頻段下支持雙載波聚合 (2CC CA)，訊號覆蓋更廣，適用於室內外FWA裝置如家用路由器、行動熱點等。此外，T750高度整合5G NR FR1 數據機、四核Arm Cortex-A55處理器以及完整的週邊配置，極佳的性能協助ODM和OEM廠商快速回應市場需求，加速開發進程。

使用T750的裝置可達到輕薄短小的優勢，讓消費者省去耗時的寬頻固網安裝程序；電信業者不用鋪設電纜或光纖就可受益於其媲美固網的5G速度。T750平台也同時整合了聯發科技無線連網驅動軟體，包括4x4、2x2+2x2雙頻Wi-Fi 6晶片，一次享有全方位5G連網覆蓋。

聯發科技T750平台還有以下功能：

· 支持Sub-6GHz 5G網路SA獨立組網和NSA非獨立組網

· 支持FDD和TDD模式的5G FR1雙載波聚合

· 支持高達5CC的LTE載波聚合

· 內建GPU和顯示驅動程式，支持高達720p的高畫質顯示

· 4個PCIe介面可外接Wi-Fi和藍牙

· 2個2.5Gbps的SGMII介面可支持多種區域網路組態設定

· 外接固網電話用的PCM介面

聯發科技5G晶片領域除智慧手機、智慧家庭、個人電腦市場外，新成員T750的加入將開啟5G固定無線網路取代有線與光纖網路的商機，為寬頻產業帶來更優質的選擇。藉由該公司現有產品技術及豐沛的智財資源，可為OEM客戶縮短上市時程。除了T750晶片組，聯發科技近期推出了5G數據機晶片「T700」，並擁有全系列5G智慧手機「天璣系列」系統單晶片，為旗艦到主流手機市場提供高品質連網、多媒體、人工智慧與影像等功能。

(科技)