壹傳媒創辦人黎智英涉3年前於「六四集會」恐嚇一名《東方日報》男記者，被控一項刑事恐嚇罪。法庭聆訊於今日下午2時30分開庭，根據裁決結果，黎智英「罪名不成立」。而開庭前一小時，數名建制派支持者已到庭外示威，批評黎智英本身有經營媒體事業，仍恐嚇記者，罪行嚴重。

男記者早前出庭供稱，指他於當晚在正常採訪工作期間，遠距離拍攝被告，遭被告「怒睥」。男記者其後快將完成拍攝工作和收機，被告卻突然趨前爆粗指罵他「×你老母×」，又揚言「我實搵人搞×你」（我找人搞你），令男記者心理受創，需向精神科醫生求助。

根據大律師陳詞和黎智英的口供，辯方指事主所屬的《東方日報》自2014年開始日夜追訪黎，男記者的拍攝方式尤其侵擾，「很不給面子」拍攝，曾迫得黎撞到妻子。雖然黎案發時沒受挑釁，但他長期累積壓力，才於「炎熱仲夏傍晚」衝口而出發洩，實無傷害男記者之意。

而開庭前一小時，數名建制派支持者已到庭外示威。他們在法院外拉起橫額，上面寫有「洋奴漢奸黎智英」、「豬狗不如、重判入獄」等字句。另有市民高呼「黎智英快入獄」、「恐嚇記者犯大忌、兩年監禁好正常」等口號，批評黎自己都有經營媒體事業，仍恐嚇記者，罪行嚴重。

據了解，目前黎智英還有多宗案件待審，包括去年涉嫌分別組織和參與三場未經批准的集結，以及在今年六月於銅鑼灣維園涉嫌煽惑他人參與未經批准集結等。

(中時 )