台中市1家飾品店日前遭宵小光顧，將價值7千多元的飾品偷走，店家提供監視器畫面，警方初步調查後發現，行竊的是1名中年婦人，犯案時頭戴黑色帽子、身穿黑色外套、黑白豹紋寬褲及上衣、手提白色包包，已掌握嫌疑人特徵，持續調監視器，釐清嫌疑人身分，積極追查到案。

潘姓民眾於臉書「爆料公社」PO文指稱，9月1日18時40分許，在一中商圈店內物品疑遭人偷竊，疑似1名身著豹紋裝的中年女子，先進入店內佯裝購物，趁機將價值數千元的耳環及手環放入提袋內，犯案手腳相當俐落，看起來應該是具經驗的老手。

事發後業者除了報案，有人還將行竊影片PO到臉書社團，網友立即肉搜，有人說，應該是竊盜集團，有網友猜測，婦人應該是慣犯。

台中市警第二分局表示，竊案發生在月9月1日晚間6點多，當時該名女子進入一中商圈內一家飾品店，她佯裝顧客將挑選好飾品放手上，接著走到櫃台假意詢問價錢，接著趁店員未注意時，將手中的飾品塞到提袋內，警方已循線追查，該名女性嫌疑人到案說明。

(中時 )