今日適逢九三軍人節，何庭歡（左）邀請吳斯懷上廣播節目聊軍旅生涯。（圖／摘自生活有夠歡YouTube）

前主播何庭歡2014年時，因被拍到一張跪著訪問柯文哲的照片，成了PTT熱搜人物，後來在前高雄市長韓國瑜競選總統期間，擔任競選辦公室發言人，再度受到矚目。今（3）日適逢軍人節，她也在廣播節目「生活有夠歡」中，與國民黨立委吳斯懷暢聊軍旅樂活時光，兩人也分別在臉書PO出合照與網友互動。

何庭歡在臉書PO出與吳斯懷合照，表示九三軍人節「老兵阿北～來啦！」照片中何庭歡穿背心、戴眼鏡，打扮相當休閒，讓網友差點認不出來，留言表示「何庭歡同學戴眼鏡不像美女」「這是庭歡啊。真認不太出來」「歡歡戴眼鏡好可愛」。

何庭歡po出與吳斯懷合照。（圖／摘自何庭歡臉書）

吳斯懷也在臉書曬出兩人合照，網友除了祝他軍人節快樂，也建議助理多安排這樣的節目活動，另有人說「講軍中鬼故事，可能年輕人比較有興趣」。

吳斯懷出身軍旅世家，他說會去當兵是因為認為自己很適合當軍人，所以去報考軍校，也在節目分享軍旅生活的點點滴滴、與弟兄同甘共苦的經驗。結束44年的軍旅生涯，吳斯懷認為應該要回饋社會，且還有10幾萬的退休軍人需要領導，所以才會站出來承擔，當然中間也歷經羞辱汙衊，但這些都是小事，只要做對的事，豈能盡如人意，但求問心無愧。

(中時新聞網)