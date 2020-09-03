兄弟搶廁所竟鬧上法庭！朱姓哥哥在家中上廁所時，因不滿弟弟在門外催促，氣得嗆聲「送你上黃泉路」，弟弟竟因此告哥哥家庭暴力恐嚇罪。台北地院認為，弟弟根本沒有心生恐懼，故判哥哥無罪，可上訴。

弟弟指控，哥哥2019年10月2日上午8時許使用家裡的廁所，他也要用，因趕著要上班，質問哥哥「你還要使用多久」，哥哥卻恐嚇他「你信不信我送你上路」、「送你上黃泉路」、「你等死吧」，讓他心生畏懼，每晚都要等哥哥睡著，他才敢睡；他因失眠求助身心科門診，服用安眠藥才能入睡，導致上班一再遲到，嚴重影響生活。

哥哥辯稱，他雖然有講這些話，但沒有恐嚇的意思，是因為弟弟催促時語帶挑釁，他才會不爽回嗆。檢察官不採信，將哥哥起訴。

法官勘驗雙方爭吵的錄影，哥哥嗆完後，兄弟倆持續爭吵，其他家人則在一旁勸架。弟弟語氣平順的說：「你要怎麼樣，我現在超害怕的欸。」哥哥回：「你之後就知道了啊，你怕什麼？」弟弟又回：「我好害怕哦怎麼辦，我超害怕的你知道嗎？」哥哥才回嗆：「你等死吧你。」

法官認為，兄弟在影片中一來一往，弟弟語氣有挑釁、反諷意味，且若弟弟真的覺得害怕，為何案發後還與哥哥住在同一屋簷下？哥哥甚至還提出照片，其他家人也證稱，弟弟事後還兩度與哥哥同房睡覺，相關事證均不足以認定弟弟感到恐懼，故判哥哥無罪。

(中時 )