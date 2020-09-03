苗栗縣長徐耀昌赴竹南照南國小吃午餐，重申反美豬進校園

中央自2017年開始推動學校營養午餐食材選用國產可追溯生鮮食材政策，鼓勵學校及午餐供應者，優先供應本地有機農產品，目前美豬開放議題持續發燒，苗栗縣長徐耀昌3日特地前往竹南照南國小陪學童吃午餐，重申嚴禁美豬進校園的決心。

國產食材生產履歷包括三章一Q，推出後獲得學校及家長的肯定，因此，今年中央再加碼，每周提供一餐有機蔬菜補助經費4元，苗栗縣從2017年起就同步要求實施三章一Q，近日美豬開放進口問題引發許多家長疑慮，徐耀昌除了要求縣內所有學校午餐全面使用具有三章一Q的國產豬肉，絕對禁絕瘦肉精美豬進入校園外，3日上午並親自赴竹南照南國小陪學生吃午餐。

苗栗縣推行三章一Q國產食材溯源已有2年，徐耀昌藉推廣活動再次重申苗栗縣禁止美豬進校園。（謝明俊攝）

徐耀昌示範以手機掃瞄食材履歷QRCode。（謝明俊攝）

為了強調縣府非常重視國產食材生產履歷追溯，徐耀昌特別與教育處長邱廷岳接力拍攝宣導短片，提醒所有家長重視三章一Q的重要性，以及縣府貫徹執行的決心，徐耀昌並強調，目前全縣學校營養午餐所使用的豬肉，都是來自苗栗肉品市場的產品，有安全明確的生產履歷來源，未來，縣府仍堅持使用相同的肉品，絕對不讓美豬進入校園危害學生健康。

徐耀昌與教育處長邱廷岳（左）打菜給同學們吃。（謝明俊攝）

徐耀昌陪同學共用午餐。（謝明俊攝）

照南國小3日營養午餐的菜單，包括五殼雜糧飯、香酥魚排、蕃茄炒蛋、有機白玉冬瓜蛤蜊雞湯、鮮奶及芭樂，照南國小全校學生有1千8人，學校中央廚房每天供應午餐，除了全校師生以外，還供應信義國小及照南國中等校師生共3900份，廚房工作量相當重。

照南國小校長鍾正康表示，為了讓孩缺餐吃的更安全、健康，食材中蔬菜來源是由通霄鎮城南有機農場所供應，每周由農場直送至學校，從源頭管控食材安全，讓家長更安心。

(中時 )