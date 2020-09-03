中國政府早前推出新的出口技術目錄，被外界視為是限制TikTok出售美國業務。對此，中國商務部發言人高峰表示，此次調整的目錄是根據科技發展形勢和推動國際科技交流合作的需要，按照國際慣例，不針對具體企業。

高峰指出，此次目錄調整是在履行完法定程序後推出實施的。如果相關企業在貿易、投資或對外經濟技術合作中涉及向境外轉移目錄中所列舉的技術，建議企業及時向省級商務主管部門諮詢，按照有關規定辦理。

(工商 )