大陸限制TikTok出售業務？ 商務部：不針對具體企業 15:562020/09/03 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國政府早前推出新的出口技術目錄，被外界視為是限制TikTok出售美國業務。對此，中國商務部發言人高峰表示，此次調整的目錄是根據科技發展形勢和推動國際科技交流合作的需要，按照國際慣例，不針對具體企業。 高峰指出，此次目錄調整是在履行完法定程序後推出實施的。如果相關企業在貿易、投資或對外經濟技術合作中涉及向境外轉移目錄中所列舉的技術，建議企業及時向省級商務主管部門諮詢，按照有關規定辦理。 (工商 ) #TikTok #大陸商務部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日商投資飯店潮來了？台南大億麗緻熄燈 傳大倉酒店集團接手 04:102020/09/01 財經焦點 川普贏得美總統大選機率飆升！ 外資提醒投資人做好準備 16:052020/09/01 財經 技術登陸管控趨嚴 稅基恐流失 04:102020/09/01 金融．稅務 台灣創新技術博覽會 亞洲．矽谷率隊展示 04:102020/09/01 產業特刊 美陷孤立達歷史頂峰 華郵痛批蓬佩奧「史上最差國務卿」 13:482020/09/01 國際 為遊戲而生 聯發科技發表Helio G95手遊系列晶片 14:542020/09/01 科技 奔4熟女想婚開10條件 友驚：妳繼續單身吧 16:232020/09/01 生活 迎夏普108週年慶 會長戴正吳談新願景 12:352020/09/01 財經 大同經營權爭奪戰 解任林郭文艷董事訴訟今首開庭 14:362020/09/01 社會 納瓦羅：美將瞄準更多中國APP進行管制 12:412020/09/01 財經 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 特斯拉市值蒸發1.4兆 空頭逮到機會 盤前股價再崩8％ - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 台積電不是最愛？外資大爆買 這檔狂掃11萬張 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。