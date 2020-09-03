國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團，3日指出，已與美商奇異公司（General Electric International, Inc.）攜手，承攬台電公司「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」，合約金額高達新台幣千億元，再度刷新中鼎單筆承攬工程金額新高紀綠。

中鼎指出，此案主要工程範圍包含於興達電廠新建3部複循環發電機組，總裝置容量3,900MW；台中電廠新建2部複循環發電機組，總裝置容量2,600MW。

中鼎指出，未來這兩座電廠除穩定台灣電力供應，並以天然氣的潔淨低碳環保優勢，減少發電產生的碳排放，兼顧經濟與環境發展的平衡，協助政府逐步達成能源多元化目標。

台灣98%能源仰賴進口，為建立非核家園，政府政策已規劃，綠能及燃氣發電成為能源轉型重要措施，其中燃氣發電占比至2025年將達50%。在此政策下，中鼎表示，將可帶動國內的燃氣電廠建廠及擴廠相關工程的龐大商機。

(工商 )