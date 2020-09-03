NCC於3日舉辦「網際網路視聽服務管理法草案」(OTT專法)公聽會，與會各界代表對於專法內容表達相當多的反對，由五大電信公司組成的台灣電信產業發展協會表示，在網際網路開放架構中，完全阻攔有困難，若在技術可行前提下，要求業者進行阻攔，則應由通知主管機關支付相關成本，另外，電信業者並非有權機關可審查承租者之合法性，故不應以罰則強加業者經營風險。

「網際網路視聽服務管理法草案」要求一定規模的OTT業者必須在台登記，Netflix等大型OTT業者應該都在納管範圍，被納為應登記的業者若未完成登記，將被罰以10～100萬元罰鍰。

至於愛奇藝及騰訊等大陸業者，未依現行《兩岸人民關係條例》 規定在台取得合法經營、卻在台灣提供服務，不能依OTT專法辦理在台登記，但NCC將透過配套措施，若電信事業提供這些業者所需電信 設備或電信服務、網路資料中心服務、內容傳遞網路服務、雲端服務 等，將祭出50～500萬元罰鍰。

電信業者被拖下水， 連帶被處罰，由五大電信公司合組的台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋表示，第12條及第18條罰則，在執行上產生困難，電信業者沒有能力判斷OTT業者有無違反規定，且IP是會浮動的，無法做到完全阻絕，主管機關用罰責及行政恐嚇，必須擔負業者因阻絕而增加的成本。

(工商 )