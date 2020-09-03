馬來西亞吉隆坡發生一起電梯故障奪命意外！一名男子2日自社區12樓搭電梯下時，看到電梯門一打開人就跨步走進裡面走，不料電梯故障仍停留在一樓，因為踩空整個人快速墜落至1樓的電梯上，當場臉部朝下爆頭慘死。

據中國報報導，該名男子事發當日到事發社區探視胞姊，下午一時許從12樓按了電梯欲離開時，不料電梯因為故障仍停在一樓，結果男子沒注意，看到開門就往裡面走，人就這樣直接從12樓墜落到1樓的電梯上。

目擊者表示，當時聽到一聲巨響，請電梯維修人員到場查看，打開門沒有看到電梯裡面有人，抬頭一看，驚見一名男子躺在電梯上面，已無生命跡象。由於死者臉部鮮血滿面，推測是踩空後，頭部往下墜落。警方表示，意外現場沒有安裝監視器，仍在釐清男子是否因為電梯故障墜落意外死亡。

社區居民心有餘悸表示，該社區2部電梯常故障，且已持續一段時間，有時甚至20分鐘就壞掉一次，本來另一部電梯正在維修，無法使用，沒想到另一部電梯卻在這時候出事，奪走了一條人命。

類似電梯奪人命意外在國內也發生過，9年前新光三南西店進行維修，一名洪姓維修人員，在1樓準備搭電梯，沒想到電梯停在2樓沒下來，他見門一打開就走進去，結果一腳踩空，墜落到地下4樓當場死亡。

(中時新聞網)