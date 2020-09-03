一日之計在於晨，早餐是一天活力來源，你會選擇怎麼吃呢？而現在早餐選擇琳瑯滿目，中式、西式應有盡有，而南北的吃早餐的習慣，又有些微的差距，不論因工作或是就學，北漂來台北，家鄉的味道總是令人懷念。有一名網友從屏東至台中念書，她一回到家鄉，便吃爆家鄉的早餐，但圖文一出，卻讓網友留言「這樣搭配好噁」。

女網友在Dcard分享自己在台中念書，舉凡回到屏東都會前去光顧，只見她的早餐盒內，盛裝的滿滿，品名為「活力早餐」，內容物有一顆荷包蛋、一塊芒果及一片肉排。但當她用筷子翻開荷包蛋時，竟發現底下還有兩大塊芒果、2至3片蘋果、番茄一片及酪梨約六塊，甚至還有燒肉、3至4塊雞塊，份量超足且豐富，價格超佛心，卻只要50元。

只見早餐分量十分有飽足感，但卻讓網友覺得搭配得有點噁心。（圖／合成圖，翻攝自Dcard）

她說道「這家早餐店的阿姨人很好，若是想將水果換成生菜，阿姨應該也不會拒絕」。找不到像家鄉CP值一樣高的早餐，因此她每次回到屏東，就會前去光顧，且一定要吃爆她。雖然CP值高，但網友卻覺得這樣的搭配，「有點噁」！

有網友留言道「蛋肉跟水果擺在一盒感覺好怪」、「真的很噁啊！但你不覺得就好」、「甜鹹有點奇怪」、「X超噁」。另一派網友則表示「CP值太高了，羨慕」、「很營養啊！跟輕食拼盤一樣不會怪啊」、「看起來很健康」、「好羨慕喔！50元真的CP超高」。

(中時新聞網)