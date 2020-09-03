2020公館客庄陶藝饗宴系列活動9月12、13日登場，千人彩繪陶瓷「老鼠存錢筒」，3日起開放網路報名。（巫靜婷攝）

2020公館客庄陶藝饗宴系列活動9月12、13日登場，公館鄉長曾美露、縣議員孫素娥等人，體驗陶板拓印傳承。（巫靜婷攝）

苗栗縣公館鄉早期以陶業聞名，但隨著時代變遷產業沒落，縣府與鄉公所為復興陶業，將於9月12、13日在苗栗特色館舉辦客庄陶藝饗宴，其中最大亮點「千人彩繪陶瓷」3日起受理網路報名，另有陶藝創作擂台賽，分為社會組及親子組，各組冠軍可獲得8000元獎金，促進陶藝交流，並推廣在地文化。

公館鄉長曾美露指出，公館藝術文化節已邁入第5年，原定3、4月份舉辦活動，因疫情攪局延滯9月，下周末登場的客庄陶藝饗宴，除了讓民眾體驗陶藝、欣賞陶藝大師特展，也規畫農村創意展示會及客家技藝競賽，還有晚會、摸彩活動及煙火秀，歡迎全國遊客到「陶的故鄉」公館遊玩。

縣長徐耀昌指出，早期苗栗公館和新北鶯歌是陶藝發源地，客家人喜愛醃製醬菜，使用許多瓶罐及大甕缸，隨著生活富裕，傳統陶製品沒落，轉而被瓷器取代，貿易商將國外的陶瓷彩繪訂單引入公館，隨後轉型陶瓷進出口貿易，產品精緻化卻不失傳統工藝，許多以手工捏製的陶製茶盤、茶杯更有特色。

陶藝大師李茂宗表示，苗栗公館是陶瓷故鄉，公館陶土有名，泥的可塑性強，且含鐵量高，因為充滿陶土能量，製成的甕缸、酒缸會呼吸，日據時代陶藝獲傳承，且苗栗有天然瓦斯，使用瓦斯窯是首創，雖然產業沒落，仍有許多藝術工作者投入復興，「鶯歌瓷、苗栗陶」，為陶藝注入活力。

曾美露說，今年是鼠年，千人彩繪陶瓷可DIY老鼠存錢筒，兼具趣味與文化傳承，3日起開放網路報名有500個名額、現場報名120個名額、公館鄉民380個名額，另外為了做公益，民眾可捐贈近2個月的發票，獲得手作「新丁粄吊飾」DIY活動的機會，詳情請上「2020公館客庄陶藝饗宴」活動官網查詢。

(中時 )