白露節氣將近，花蓮文旦柚近日採收上市，花蓮縣政府與農糧署補助瑞穗鄉農會購置一台500多萬元文旦柚糖度篩選設備，是全台唯一文旦柚糖度採用機械設備篩選分級，不需要侵入測量，短短1秒就可以檢測糖度，有效篩選精品好柚，讓花蓮文旦柚品質更能掛保證。
花蓮是國內重要文旦柚產區，種植面積約1000公頃，以瑞穗地區量產最大，為全台最大文旦柚單一產區，且多是老欉，整體產量約17000公噸。
縣府農業處長吳昆儒說，文旦柚果品分級篩選以重量和糖度為標準，以往必須切開來，擠出果汁用糖度儀檢測，重量也需要一顆顆秤，不但耗時，也沒辦法精確確認每顆甜度。這台全台唯一日本進口的文旦柚糖度檢測設備，不需要再切開果品，透過紅外線檢測，篩選速度只需要1秒，1小時可以測量1公噸，每天約可測量到7公噸，精確糖度分級更能為文旦柚加值行銷。
瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，瑞穗今年文旦種植面積近700公頃，預計可採收4200萬台斤的文旦，由於今年雨水少且日照、溫度夠高，果粒小、品質也較往年好，市場禮盒零售價，10台斤約500元至600元間。
農業處農產運銷科長郭仕強表示，花蓮文旦柚品質優異，糖度在12至15度間，目前已經採收上市。引進田部篩選儀器後，經過篩選品質更有保障，推出一盒6顆定價900元的頂級品禮盒，在瑞穗鄉農會、花蓮鮮送網站都可以買到。另外還印製型錄，寄到國內千大企業，大力行銷花蓮文旦柚。
(中時 )
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