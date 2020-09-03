台南市國民黨議員王家貞、李中岑、王的李姓助理與李的勞姓友人等4人日前爆料假三倍券案，遭依違反社維法移送台南地院，法官剛裁定不罰，警方立刻再提抗告，台南市警察局長詹永茂3日赴台南市議會向議員說明「奉命行事」原由。王家貞痛批執政黨踐踏民主自由人權。

王家貞、李中岑等4人因7月時在台南市議會內爆料市面上出現假三倍券疑雲，遭行政院長蘇貞昌批評擾亂防疫秩序，警方隨即以「散布謠言，足以影響公共安寧行為」為由，依照社維法將4人移送台南地檢署，台南地院上月底裁定不罰。

台南市警4分局在刑事局要求下，3日再提抗告，給議員「政治追殺」感覺，詹永茂3日到台南市議會國團辦公室說明「不得不」抗告原由。

詹永茂表示，提抗告只是基層警分局接獲刑事局要求，在法律程序上的例行程序，避免遭認定當初辦案「被打臉」，事實上，抗告案9成5以上不會成立，只是走完程序。

有政壇俠女之稱的王家貞劍指執政黨政治追殺，演變成打臉自己的烏龍事件，批評民進黨與行政院長蘇貞昌踐踏民主、自由，剝奪民代的監督權。

(中時 )