小禎曬減肥前後對比驚呆網。(圖／翻攝自臉書)

小禎靠著飲食控制和運動，成功鏟肉41公斤，更憑著自身經驗，投資副業開健身房，近日她也曬出自己減肥前後對比照，提醒粉絲不要偷懶，不過差別太大讓網友都驚呼「這不是小禎。」

小禎當年以模特兒身分出道，身材相當苗條，不過之後結婚生子後，又因飽受「多囊性卵巢症候群」所苦，導致身材走樣，她之後靠著飲食控制和健身，半年成功甩掉41公斤，她為了不復胖，維持「易瘦體質」，不鬆懈持續運動。

小禎現已回復到苗條身材。(圖／翻攝自臉書)

不過最近她因為食欲不振，吃的東西少，肌肉量也開始掉，更驚訝的是原以為沒吃東西會瘦，結果體脂肪往上走，「再次證明，不吃東西不會瘦」，因此教練建議她持續補充蛋白質，數值也漸漸回穩，「果真要吃對東西。」

因此她也附上自己最胖時期和現在的對比照，坦言以前真的看起來很邋遢，但她豁出去貼出來，就是想藉由照片改變鼓勵不少人，「沒有不可能的事！只有不想做的決心。」網友見到照片也驚呆，直呼「騙人！左邊這不是小禎啊」、「妳真的好強」、「有被激勵到」。

(中時新聞網)