新光金(2888)今天舉行法說會，新光金子公司新壽今年上半年RBC下降，除了9月完成百億元增資，將RBC提高13％到220％以上外，新光金將透過增提外匯價格準備金、內升股東權益兩個方向持續提升RBC。同時計畫明年增資新光銀行30億元，對未來盈餘上繳金控發放股利有所幫助。

新光金上半年合併稅後淨利78.3億元，每股盈餘0.61元。合併股東權益2,338.7億元，每股淨值17.88億元。其中，新壽初年度保費436.4億元，市佔率9.3％。外幣保單為今年銷售重點，上半年銷售金額322.4億元，佔初年度保費比重73.9％，負債成本較前一季下降4 bps至3.91％。

新壽9月1日完成100億元增資，RBC拉到220％以上，經營團隊指出，RBC上半年210.7％，主要今年資產成長比較快、外匯價格準備金從去年上半年98億元到上半年底剩下9億元，影響RBC超過10％，且6月底，新壽持有股票市價高於均價，要扣除108億元，也拖累RBC；因此，為提升RBC，除了辦理現金增資100億元提升13％外，7月底一次性增提外匯變動準備金40億元至48.75億元，提存率拉高到75％，8月餘額會增到60億元以上，可當自有資本，增加RBC。此外，今年訂定強制KPI，內升股東權益要積極增加，與年終獎金連動，希望提高RBC來符合公司預期。

另外，是否要繼續增資子公司要以整體金融環境考量，符合整個市場波動，預計明年對新光銀行增資30億元，主要銀行7月底總資產破兆，增資銀行讓盈餘能上繳，對金控發放股利有幫助。

至6月底為止，新壽總投資金額為3兆2850億元，其中，不動產占比6.9％，投報率4.2％；擔保放款占比1.4％，投報率1.8％；保單借款占比3.7％，投報率5.5％；國外股票占比3.5％、國外固定收益占比60.8％，國外整體投報率3.5％；國內固定收益占比7.2％，國內股票占比8.5％，國內合計投報率5.3％；現金占比8.2％，投報率0.4％。

新壽負債成本自2019年3.97％下降6 bps至3.91％，上半年年化投資報酬率為3.77％，避險前經常性收益率為3.32％，截至7月底，國內外現金股利收入126億元，預估今年155億元至160億元。

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