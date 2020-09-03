為了在未來兩年緩解新冠疫情危機對經濟造成的衝擊，歐元區第二大經濟體法國周四推出規模達1000億歐元的經濟復甦方案，並公布包括公共投資、政府補貼與減稅在內等相關細節。

法國政府表示，這個千億振興方案，包括350億歐元將用於提升法國經濟的競爭力，300億歐元用於引進更多環保能源，250億歐元用於支持就業與就職訓練，此外，政府將撥款110億歐元用於交通運輸投資，其中包括47億歐元將用於支持鐵道產業。40億歐元將用於公共建物更新，20億歐元用於居家更新。政府並在未來兩年將投入20億歐元於氫能源投資。

這項計畫估將占國內生產毛額（GDP）約4%，預計將使法國的財政赤字增加800億歐元，其中30～40%將編列於2021年預算，400億歐元由歐盟基金補貼。

馬克宏（Emmanuel Macron）政府盼籍由這個振興方案，帶領法國經濟在經歷今年的困境後，於2022年以前重返疫情水準。法國財政部預估今年法國將創下二戰以來最嚴竣的經濟衰退，全年GDP估將萎縮11%。該國總理卡斯泰（Jean Castex）稍早前在接受媒體訪問時表示，這項經濟振興方案應能在2021年以前創造16萬個工作機會。

(時報資訊)