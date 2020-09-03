越南計畫在九月中旬恢復對亞洲六個城市的商業航班，放寬對外國商務旅客限制，結束幾個月的新冠相關暫停措施。
越南航空監管機構(CAAV)計畫在九月中恢復對廣州、首爾、寮國的永珍、金邊、台北和東京的航班，意指每周將新增約5000名入境旅客，路透引述當地Giao Thong新聞指出。
旅客將進行14天隔離，除非其到訪期間低於14天。而越南仍未開放一般旅遊客。
越南一直尋求重振經濟活動特別是旅遊業和運輸業。越南從一月底開始暫停部分航班，三月關閉邊界，但是歸國的國民或部分外國人為特別准許。
旅遊限制和嚴格的隔離、檢測措施讓越南保持在總感染人數1046名優異成績，34名死亡人數，超過100天無本土傳播感染。
越南航空、子公司太平洋航空(Pacific Airlines)，以及廉航越捷航空(Vietjet Air)將執行航班恢復，入境旅客人數也有限制。。
越南航空在七月曾指出，今年營收將損失50兆越南盾(約21.6億美元)。
(時報資訊)
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