日經指數周四觸及近六個月的高點，因全球和日本國內更多經濟刺激的希望，推進市場信心。
周四日經225指數收漲0.94%，為23465點，來到自2月21日以來高點。東證一部指數收漲0.48%，為1631點。
日本分析師指出，全球主要經濟體的新冠肺炎感染數，其增速已放緩，歷經低迷的八月，經濟已在改善。
日本內閣官房長官菅義偉尋求繼任安倍首相職位，其表示日本的地方性銀行太多，引起政府要推動銀行合併的預期。
福島銀行上漲21.6%，大田銀行(Daito)上揚10%，築波銀行(Tsukuba Bank)上漲8.4%。
迅銷報出八月強勁銷售，收漲3.6%。
受惠於那指的創新高，半導體股齊漲。晶圓製造商信越化學上漲3.7%，小型馬達製造商日本電產(Nidec)漲1.8%。遊戲軟硬體製造商任天堂漲1.6%，來到近12年最高位。
有線電視公司Sky Perfect JSAT因轉播權利金的降低導致成本下降，報出獲利大躍升，股價大漲15.7%。
(時報資訊)
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