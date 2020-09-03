黑鷹直升機殉職烈士正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬入祀忠烈祠。（廖素慧攝）

市長黃敏惠慰李承翰的母親張秀珍，勸勉她從傷痛中走出來。（廖素慧攝）

市長黃敏惠慰問烈士遺族代表。（廖素慧攝）

今年1月2日空軍UH-60M黑鷹直升機在新北市烏來山區墜毀，8位國軍殉職，正駕駛葉建儀、機工長許鴻彬是嘉義人，今天軍人節入祀嘉義市忠烈祠，市府舉行秋祭國殤及入祀大典，市長黃敏惠擔任主祭官，100位國軍弟兄、民代及烈士們的家屬與祭，莊嚴肅穆。

葉建儀是嘉義縣人，以當軍人為職志，曾參與莫拉克救災、中興航空失聯墜毀、卡羅樓山難及梅姬颱風救災，2019年調升空軍第4聯隊救護隊分隊長，殉職後追晉為上校。

許鴻彬是嘉義市人，服志願役期滿後退伍，再度投身軍旅，2015年調升空軍第4聯隊救護隊空勤機工長，曾參與各項戰演訓、華航空難、賀伯颱風、莫拉克風災、蘇花公路崩塌遊覽車翻覆事件等搜救任務，殉職後追晉為一等士官長。

黃敏惠表示，市府於93軍人節舉行祭祀大典，殉職鐵路警察李承翰去年入祀忠烈祠，今年葉建儀、許鴻彬2位烈士入祀，他們守護人民、保家衛國的忠勇事蹟，令人感慨，更感恩，希望烈士入祀忠烈祠，能讓往生者在天之靈安息，並撫慰家屬的心靈。

空軍司令部參謀長黃志偉中將表示，今年1月2日正駕駛葉建儀中校與機工長許鴻彬士官因執飛空軍UH-60M黑鷹直升機，他們是嘉義人，能入祀嘉義忠烈祠，相信能英靈長眠，並守護嘉義這片天空。

黃敏惠慰問烈士遺族代表，特別安慰接連痛失兒子李承翰及先生李增文的張秀珍，勸勉她多出來走走，調劑心情，她說，她把日子過得忙碌，種種菜，忙累了就不會想太多了，女兒也常常回嘉看她，謝謝大家的關心。

(中時 )