新北市多家藥局收到的實名制口罩中，竟混雜大陸製的口罩，掀起一陣熱議，許多網友哀嚎表示，本以為實名制最安全，所以從頭到尾都買實名制口罩，結果也太傻眼了！甚至有網友質疑，難道政府把好的口罩都送人了嗎？

口罩實名制自2月6日起上路，讓民眾能順利買到國家隊製作的口罩，不過新北市昨傳出藥局收到的口罩中，混雜著大陸製的口罩，經藥師公會反映，目前所有口罩都已下架。據了解，出問題的口罩工廠是在新北市八里區，全案已由士林地檢署偵辦。

消息曝光後，在PTT上掀起討論，「有台灣價值就好」、「台灣的當盤子送光了」、「庫存太久 偷偷塞來賣？」、「 台灣國家隊口罩都能這樣 誰敢相信做生意的把美豬當台豬賣」、「太扯了」、「查清楚」、「夠黑心欸」。

另在臉書的口罩社團中，也有網友轉發此消息，不少網友哀嚎說，「本來以為藥局賣的實名制是最安全的…沒想到」、「政府到底在為百姓把關什麼」、「傻眼，從頭到尾都買實名制不間斷欸」、「實名制問題反而最多？」

(中時新聞網)