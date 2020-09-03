將房屋無償提供給子女、直系血親或是配偶做獨資經營使用，仍屬於自用範圍，不需設算租金收入、免課所得稅。

財政部高雄國稅局表示，如果房屋是提供給本人、配偶和直系親屬使用，仍為自行使用範圍、免設算租金。舉例來說，像是父母將自有房屋無償借給子女、孫子女開業等情況，並無租金課稅問題。

不過，依據所得稅法第14條第1項第5類第4款規定，將財產借與他人（非本人、配偶和直系親屬）使用，除非是明確無償且非供營業或執行業務使用以外，否則都要參照當地一般租金情況，計算租金收入，繳納所得稅。

(工商 )