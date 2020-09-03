自用房屋 免設算租金收入 15:592020/09/03 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 將房屋無償提供給子女、直系血親或是配偶做獨資經營使用，仍屬於自用範圍，不需設算租金收入、免課所得稅。 財政部高雄國稅局表示，如果房屋是提供給本人、配偶和直系親屬使用，仍為自行使用範圍、免設算租金。舉例來說，像是父母將自有房屋無償借給子女、孫子女開業等情況，並無租金課稅問題。 不過，依據所得稅法第14條第1項第5類第4款規定，將財產借與他人（非本人、配偶和直系親屬）使用，除非是明確無償且非供營業或執行業務使用以外，否則都要參照當地一般租金情況，計算租金收入，繳納所得稅。 (工商 ) #設算 #房屋 #配偶 #租金 #租金收入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明年起 勞保費每月最少漲4.2元 04:102020/09/01 生活新聞 澳門博彩收入黯淡 連5個月年減逾9成 15:132020/09/01 財經 高市府6大行動 要穩豬農收入 04:102020/08/31 地方新聞 政黨法其實是整黨法 04:102020/09/01 時論廣場 經濟部延長資金紓困振興貸款申請期限至今年底 16:542020/08/31 財經 《商情》運價承壓 BDI指數下跌1.1％ 10:002020/08/31 財經 6年前爆嫖變性人傳收入慘 黃海波同框黃磊「網催復出」 12:262020/09/01 娛樂 電視需求強 瑞軒Q3營收攀高 04:102020/08/31 證券．權證 經濟內循環才是人間正道 04:102020/09/01 時論廣場 公股銀海外設點 中場休息 04:102020/09/01 金融．稅務 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 特斯拉市值蒸發1.4兆 空頭逮到機會 盤前股價再崩8％ - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 台積電不是最愛？外資大爆買 這檔狂掃11萬張 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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