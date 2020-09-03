財政部高雄國稅局表示，獨資組織的負責人死亡，由繼承人繼續經營，在申請變更負責人為繼承人或一併變更商號名稱時，由繼承人繼承店內存貨及固定資產，並不屬於營業稅法第3條第3項第2款規定應視為銷售貨物範圍，因此可免課徵營業稅。

高雄國稅局進一步說明，如果營業人並非過世、繼承情形，而是單純轉讓或變更負責人時，原負責人將存貨及固定資產移轉與新組織或新負責人者，應視為銷售貨物，必須開立統一發票收取營業稅款並依法報繳。

(工商 )