繼承獨資商號 免再課營業稅 16:012020/09/03 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高雄國稅局表示，獨資組織的負責人死亡，由繼承人繼續經營，在申請變更負責人為繼承人或一併變更商號名稱時，由繼承人繼承店內存貨及固定資產，並不屬於營業稅法第3條第3項第2款規定應視為銷售貨物範圍，因此可免課徵營業稅。 高雄國稅局進一步說明，如果營業人並非過世、繼承情形，而是單純轉讓或變更負責人時，原負責人將存貨及固定資產移轉與新組織或新負責人者，應視為銷售貨物，必須開立統一發票收取營業稅款並依法報繳。 (工商 ) #高雄國稅局 #獨資商號 #繼承人 #營業稅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政府護盤銀彈 再增350億 04:102020/09/01 財經要聞 工商社論》金管會對產業發展可再積極一點 04:102020/08/31 財經要聞 中印邊界再傳緊張局勢 陸駐印使館：印軍公然挑釁 14:502020/09/01 兩岸 南投酒廠OMAR威士忌 再獲六面國際獎牌 18:332020/08/31 生活 陸外資獨資公募基金 貝萊德搶頭香 04:102020/08/31 產業財經 本土語文納入國中必修 課審會國中分組反對 10:452020/09/01 生活 機場採檢 明起免插喉改吐口水 04:102020/08/31 生活新聞 國情簡報改書面 裴洛西再轟總統 04:102020/08/31 國際大事 陸課輔市場規模達8000億人幣 線上學習吸睛招數多 13:432020/08/31 兩岸 跨入飆風領域 宏佳騰檔車體驗營等你一起來 11:552020/08/31 機車情報-機車新聞 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 特斯拉市值蒸發1.4兆 空頭逮到機會 盤前股價再崩8％ - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 台積電不是最愛？外資大爆買 這檔狂掃11萬張 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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