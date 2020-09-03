黑色愛情喜劇《腿》由剛升格當爸的演員楊祐寧飾演男主角，和金馬影后桂綸鎂有精彩對手戲，楊祐寧這次挑戰詮釋因截肢手術不幸離世的丈夫，一反過往偏喜劇的大男孩形象，沉穩內斂卻糾結的情感戲讓他演技大爆發，在相對嚴肅的角色設定下，卻也因天生有張「喜劇臉」，自身就散發喜感，形成獨有的反差萌。

楊祐寧今年5月大方公開新戀情，宣布小7歲女友懷孕，兩人也已訂婚，上月底又公開寶寶性別，邁入成家立業的人生階段，生活雙喜臨門的同時，步入家庭的他對於工作更有熱情，這次也飾演丈夫的角色，與桂綸鎂從戀人演到步入婚姻，進而成為相愛相殺的夫妻。

片中有一段國標舞，是讓男女主角在正式的國標舞比賽中拍攝，整段只能拍4分鐘、2個Take，因無法事先準備，又要快速拍完，劇組緊張到頭皮發麻，導演張耀升說：「那場戲楊祐寧下場後手都在抖，第一次看到他表現出緊張感。」因在真正比賽現場拍，如實呈現比賽的緊張氛圍，好在男女主角長期的充分練習準備，得以在專業評審展現出完美的成果。《腿》將於11月5日在2020金馬國際影展開幕會上首映，12月24日聖誕夜正式上映。

(中時 )